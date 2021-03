Intervjuu naisega, keda metsapetised tahtsid vägisi kodust kaasa viia, et odavale müügilepingule allkiri saada

Oleme alati kõigile rõhutanud, et Timber.ee oksjonikeskkond on vaid üks paljudest võimalustest oma metsa majandada. Kui metsaomaniku eesmärk on oma metsast vaid küttepuud teha või väikeses mahus sanitaarraiet, siis selliste tööde korraldamiseks on muid, sobilikumaid võimalusi. Inimeste eesmärgid on erinevad ja meie oleme spetsialiseerunud metsaomanikule raie või kinnistu eest maksimaalse tulu saamisele. Samuti oleme me alati valmis metsaomanikke nõustama ja juhendama, et nad ei annaks oma vara poolmuidu käest. On selge, et kui inimene on oma metsa müümisest huvitatud, ta kas kontakteerub metsafirmade ja kogemata ka vahendajatega ise või annab muul moel märku, et metsas on plaanis midagi toimetama hakata. Ka info metsamajandamiskava tellimise või keskkonnaametis metsateatise registreerimise kohta jõuab vaid loetud minutitega “kährikuteni” ja sealt edasi on metsaomanikul ka telefon punane. See näitab, et kriminaalse käitumisega grupeeringud on oma kombitsad ajanud erinevatesse infokanalitesse. Ka üks osa metsavahandajatest on sellised, nagu antud loos kirjeldatud ning kes ohvri leides teda enne vabaks ei lase, kui viimane välja pigistatud. Anname nõu, kuidas sellise ahistamisega toime tulla.