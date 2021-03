AUTOARVUSTUS | Optimistlik C4 - müügimeestega saab suures osas nõustuda

Uus Citroën C4 on optimistlik auto. Tema välimuses on värskust, kõrgust (156 mm kliirens), kaasaegset kuju, hoogu. Ja ta on vaba Citroëni nn põskedega mudelite kujundusvaevast, mille tulemus ühelt poolt tundus stiilne, aga teiselt poolt liigselt punnitatud. C 4 pole punnitatud. Temas on Citroënile omast kaart – või siis voolujoont – , aga mitte liigset kumerust ja venitatust, pigem teele kutsuvat ja konkreetse joontega rõhutatud optimisti.

Citroën C4 proovisõiduauto oli Shine varustusastmes 130hj diiselmootori, 8-käigulise automaatkäigukasti, parajalt suure pakiruumi ja 18-tolliste rehvidega, hind 26 590 eurot. Valikus kalleim, ilmselt siis ka parim.

Tehnoloogiat küllaga