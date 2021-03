FOTOD ja VIDEO | Karupoja tee äärest üles korjanud jahimees: pakkusin, et võin looma ise üles kasvatada

Karupoja metsaservast ära toonud jahimees ütles Maalehele, et on arusaamatu, kuidas loomake leiukohale üldse sattus. „Minu oletus on küll see, et siin on inimese käsi mängus ja keegi on ta sinna tassinud.“