Maalehe raudvara Rein Raudvere pälvis elutööpreemia

Reinu esimene lugu rääkis sellest, et Haanjamaal oli suvi erakordselt sajune. Sadas lausa nii palju, et tollane sajurekord on siiani löömata.

Kuigi Rein on aastate jooksul kirjutanud pea kõigest, on just ilm jäänudki tema kaubamärgiks ja 2001. aastast ilmub Maalehe viimasel leheküljel Reinu eestvedamisel ka eraldi ilmakülg.

„Mul on väga hea meel, et Rein on pälvinud väärilise tunnustuse,“ sõnas Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja. „Rein on Eesti üks staažikamaid tegevajakirjanikke, kes on jätkuvalt väga heas ajakirjanduslikus vormis ning on tore, et ka seda märgatakse. Tema enda huvi ja fookus on praegu ilmal, kuid vajadusel suudab ta katta ju kõiki teemasid. Pane samamoodi edasi!“