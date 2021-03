Eesti lillekasvatajad loodavad, et kauplemispiirangud ei jäta naisi 8. märtsil õiteta

„Meie inimesed on harjunud naistepäeval lilli kinkima ja esmaspäeval on poed õnneks lahti. Hoiame pöialt, et kõik suudavad lilled maha müüa ja meile tuleks ka lisatellimusi – pakkumised olen välja saatnud,“ avaldas Eesti suurima tulbikasvataja, Maardus asuva osaühingu Flores Aed juhatuse liige Peep Promm lootust, et naistepäevaks kasvatatud lilli ei tule aianditel hakata ära viskama.

Flores kasvatas naistepäevaks 1,4 miljonit tulpi, aasta-aastalt on see kogus kasvanud, sest tulbist on kujunenud naistepäevaõis number üks.

Pärast kolmapäevast valitsuse teadet, et kõik kauplused, väljaarvatud toidupoed ja veel mõned erandid, peavad nädalavahetusel kinni olema, on Prommi sõnul neile saabunud ka tellimuste tühistamissoove.

„Oleme siis neid koguseid kiiresti teistele klientidele pakkunud ja see on ka õnnestunud,“ märkis ta, mööndes, et päris arvestatav kogus lilli ei olnud reede ennelõunal endale veel edasimüüjat leidnud.

„Osade klientidega olid meil suusõnalised kokkulepped ja kui nad nüüd neist ära ütlevad, siis ega mul väga võimalust ole,“ selgitas Promm. „Ei taha ju tülli ka minna.“

Lootus suurtel toidupoodidel