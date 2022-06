MAALEHE ARHIIVIST | Raivo Trass: teatritegijates peab olema vägi sees. See tähendab meeletut jõudu ja tahtmist

***

Raivo, just hetk tagasi tuli uudis, et lisandus 1542 uut koroonasse nakatunut. Mis tunne sinus tekib neid kasvavaid numbreid lugedes?

Tead ... nõutuks teeb. Hirmu veel ei ole, aga see kõik on ikka väga ohtlik. Lugesin just Sirpi. Kaarel Tarand kirjutab – “Uue kriisi vundmendiaugus”. See on mõtlemapanev lugu. Ta ei anna mingit lahendust, väidab, et rahvas ootab lahendusi valitsuselt, ja küsib, et kuulge, põllul olija parlament, millega tegelete? Kirjutab, et ärge olge ise targad, vaid kuulake teadlaste, asjatundjate nõu.