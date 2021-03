Kirjastaja ja tõlkija Krista Kaer: hea raamat kurjategijat ruttu kätte ei anna

Tänavu 70. sünnipäeva tähistav legendaarne tõlkija ja kirjandustegelane. Tõlgib raamatuid, mis talle meeldivad. Krimikirjandust pole ta väga palju tõlkinud, aga Arthur Conan Doyle tundus talle tore ja Dorothy Sayers ka. Benjamin Blacki ehk John Banville'i raamatuid on ta alati valmis tõlkima, sest viimane on lihtsalt sedavõrd hea kirjanik.

Raamatute ilmumisaega arvestasin selles mõttes, et valisin mõne aja eest ilmunuid, välja arvatud Ann Cleevesi “Ronkmust”. Viimase valisin sellepärast, et Shetlandi raamatute sari oli just lõppenud ja leidsin, et võiks meelde tuletada, kuidas see algas. Charlaine Harrise raamat “Tõelised mõrvad” pole varem eesti keeles ilmunud ja nii tähistaks see uue sarja algust.

Omaaegsed klassikud tegelesid ehk rohkem kurjategija väljaselgitamisega, praegu pole sageli küsimus enam “kes tegi?”, vaid “miks tehti?”, samuti “kuidas tehti?”. Mingeid piiranguid enam ei ole ning eri žanrid lähenevad ja segunevad. Krimikirjanduse parimad esindajad kandideerivad suurtele kirjandusauhindadele, ja igati õigustatult.

Maalehe sarja valikus pole kindlasti esindatud ainult briti stiil. Selle alla oleks üsna raske sobitada näiteks John Grishamit või Charlaine Harrist. Küll aga üritab ameeriklanna Elizabeth George olla oma raamatutes inglaslikum kui mõni inglane ise.

Missugused stiilid või suunad veel maailma krimikirjanduses eristatavad on?

Ma kardan, et ei jõua neid kõiki isegi üles lugeda, sest kirjandus on mitmekesine ja kirju. Põhjamaade oma pakub endiselt huvi ning on üldjoontes süngem ja jõhkram kui ingliskeelne krimi. Soomes on viimasel ajal esile kerkinud mitu huvitavat kirjanikku, näiteks Max Seeck ja Antti Tuomainen on hästi vastu võetud ka rahvusvahelisel turul.

Kesk-Euroopa vastu on huvi kasvanud – meieni on sealt jõudnud ungari detektiivromaanid. Korea ja jaapani krimikirjandus saab rohkem tähelepanu. Eesti keelde on edukalt tõlgitud ka itaalia ja prantsuse krimiromaane.





Briti raamatukauplustes on terved riiulid pühendatud nn cosy crime'ile ehk krimikirjandusele, kus kuritegude võikaid üksikasju ei kirjeldata ning neid uurivad enamasti asjaarmastajad või siis külapolitseinikud.

Aina rohkem on hinda läinud kohalik värving ja eripära. Viimasel ajal on väga populaarseks saanud raamatud, kus kuritegusid uurivad uudishimulikud ja terased vanainimesed.

Milline stiil võiks meile kultuuriliselt kõige lähemal seista – on see norus, nukrutsev, jõhkramalt mõrvav?