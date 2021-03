Rootslased lõid rasvavaba jäätise, kalorid kukuvad 92%

Epogee (EPG) on taimepõhine õli, mida inimese seedesüsteem ei lagunda, keha jätab seega pea kogu rasva enesesse neelamata, kirjutas The Week . EPG põhjal toodetud jäätis või muu toit on ettevõtte sõnul kuni 92% väiksema kalorsusega kui oleme harjunud.

Lub Foodsi innovatsioonijuhi Erik Lennartssoni sõnul põruti sadu kordi, kuni jäätisele saadi hea retsept, vahendab sifted.eu. Tema sõnul on EPG küll eriliste toimetega, kuid sellega on ka keeruline toimetada, et retsept paika saada. Palju tööd pandi jäätise maitsete arendamisele, kuid nüüdseks on tema sõnul saadud 99,5% perfektne toode.