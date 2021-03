Rein Raudvere. Mees, kes iga tuulega kaasa ei lähe

1994. aasta 23. novembri varahommikul seisis Rein Piusa jõe ääres Kunitšina Gora piiripunktis ja ootas Venemaa presidenti Boriss Jeltsinit . Ajakirjanikke oli kohal kümmekond, lisaks Venemaa väljaannete esindajad. Eesti lehtedest lubati Jeltsini lähedusse kolm ajakirjanikku, Rein nende hulgas. Valiku tegi toonane piiripunkti ülem, keda Rein hästi tundis.

“See oli üsna ärev hommik. Kogu lühikese aja jooksul, kui kohtumine kestis, hoidsid turvamehed oma pumppüsse meie suunas,” meenutab Rein. Kui ta käe taskusse diktofoni järele ajas, siis tekkis isegi hirm – ega selles nüüd midagi ohtlikku nähta.

Jeltsin teatas, et Venemaa ei loovuta sentimeetritki maad. Sellega oligi kohtumine läbi ja selgelt öeldud, et Petserit Eesti tagasi ei saa. Rein kontrollis hiljem diktofonilindilt, et kohtumine kestis 137 sekundit. Nii ta artiklile pealkirjaks panigi: “137 sekundit Jeltsiniga”.

Rein ja päike



Kui sügisel tulevad esimesed külmad, hakkab Rein otsekohe kevadet ootama. Liiga kuuma Eestimaa suve pole tema jaoks olemas, vahel käib ja otsib ta päikest mujalt juurdegi. Aasta tagasi veebruaris sõitis Rein koos abikaasaga reisile Kambodžasse ja Vietnami. Seal kurtis mõnigi reisikaaslane kuumuse üle, aga Rein tundis end nagu kala vees.

“Mul on ükskord palav ka olnud,” avaldab ta. See juhtus Egiptuses Kuningate orus, kus päike mägede vahel asuvat orgu nii kõvasti kuumutas, et temperatuur tõusis varjus 40 soojakraadini.

Rein: “Vaat siis oli mul ainus kord tunne, et hakkan peaaegu pisut higistama.”

Sellepärast kirjutab Rein erilise rõõmuga kevade ja suve ilmast, ise juurde nalja visates, et küllap on olnud eelmises elus mõne kuuma lõunamaa saare elanik.

Rein ja ilmatargad





Kust on Rein leidnud kõik need ilmatargad, kes tema kaudu oma kogemusi ja vaatlusi Maalehe lugejatega jagavad? Esiteks olgu öeldud, et maalapsena (Rein on pärit Palalt) on ilmavaatlus talle alati huvi pakkunud – ei saanud ju heinagi teha, kui kuivi päevi ei tabanud.