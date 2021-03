Kevili viljaäri hakkab suunama endine piimatööstur

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Eesti põllumeeste kasvatatud otra eksproditakse Saudi Araabiasse, toidunisu läheb Marokosse ja Mauritiusele, hernest müüakse Norrasse. See kõik on saanud võimalikuks läbi kodumaise teravilja- ja rapsikasvatajate ühistu Kevili. Meie põllumeeste ühistu haldab läbi liikmete juba 80 000 ha teraviljapinda ning on arvestatav tegija viljaturul Baltic Agro ja Scandagra kõrval. Kuidas üks Eesti põllumeeste ühistu on suutnud juba 16 aastat edukalt tegutseda, selgitavad asjaosalised, tulevikusuundi avab Kevili uus tegevjuht Hannes Prits.