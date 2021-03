Loomakasvatuse ränk aasta veisekasvatuse edulugu ei lõpetanud

“Meie piimakarjad on väga heal tasemel. Kasutatakse parimat geneetilist materjali ning koos tasakaalustatud söödaratsiooniga on tulemused muljetavaldavad. Kurb, et lehmade arvukus, eriti just punaste oma, on jätkuvas langustrendis,” võtab olukorra kokku Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli aktsiaseltsi (EPJ AS) juhataja Kaivo Ilves