Sööki jagub ka Eesti lukkukeeramise korral. "Inimesed on saanud sõnumi, et toit letilt ära ei kao"

“Mullu märtsis osteti sügavkülmad meie uue pakendiga hakkliha ja kapialused Salvesti suppe täis. Sel aastal ma sellist kogumise lainet ei näe,” ütles Valgas asuva Atria lihatööstuse juht Olle Horm. “Minu arvates on inimesed saanud sõnumi, et toit letilt ära ei kao.”

Horm tunnistas, et neil on olnud tehases koroonasse haigestumisi, kuid praegu on rahulik. Valgamaal on viimasel ajal üldse suhteliselt vähe nakatunuid. Kui mõni tootmistöötaja peaks haigestuma, siis tuleb töö ümber korraldada.

