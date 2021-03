Sepa talu väike kari lüpsab eriti kvaliteetset piima

“See on väga hea tulemus ja näitab, et Sepa talu karjas on terved lehmad,” kiidab EPJi klienditeeninduse juht Aire Pentjärv Lüllemäel Sepa talus toimetavate Aivar ja Sirje Tsimmeri tublit tööd.

Lisaks lehma tervisele näitab SRA ka piima kvaliteeti. Mida madalam see on, seda tervem on loom ning kvaliteetsem piim. Somaatiliste rakkude määramist kasutatakse lehmade udara tervise ja seeläbi ka piima kvaliteedi hindamiseks üle maailma. Selle suurenemine piimas viitab põletikuprotsessile udaras.

SRA püsis Eestis aastaid keskmiselt 400 000 lähedal, alates 2010. aastast on aga aasta-aastalt vähenenud.

“Somaatiliste rakkude vähenemise põhjuseks on loomapidajate teadlik tegelemine udarapõletike põhjustega ning suurem tähelepanu loomade heaolule,” leiab Pentjärv.

Distsipliin, veel kord distsipliin

“Kunagi varem pole meie talu parim olnud, see on üllatus,” ei suuda perenaine Sirje Tsimmer uudist algul uskudagi.

Sepa talu peremehe Aivar Tsimmeri sõnul kontrollivad nad pidevalt SRA hulka, testides kogu karja kaks korda nädalas.

“Mis see 10–15 lehma ära kontrollida pole – lased tilga piima testi peale, see käib kähku, lüpsi ajal,” ütleb ta.

Lüpsiajast peab kogu aeg kinni pidama, jätkab ta. Ja järellüpsid on tähtsad. Sõnaga: distsipliini tuleb järgida. Teisalt – eks aeg-ajalt vajab mõni loom ka ravi, ja need, kes ravile ei allu, tuleb välja praakida. Viia kombinaati ning otsida uus asemele. Praegu on neil endil neli mullikat, kes tulevad karja juurde, aga see võtab veel aega.

Kui palju SRA söödast on olenenud, Aivar ei oskagi öelda. Sel lihtsal põhjusel, nagu ta ütleb, et “halba sööta pole meil kunagi olnudki”. Loomasööda teeb peremees ise – kolm Belarussi, pressid ja muud värgid ju olemas. Küll mõjutab ilmastik.

Sirje Tsimmer sõnab, et eriti peab loomi jälgima sügisel, kui ilmad on tuulised. Siis peab hoidma, et lehmadel udarapõletikke ei tuleks ja laskma neil vähem väljas olla. SRA sõltub aastaajastki – sügisel läheb kõrgemaks, väiksem on suvel, kuid samas väga kuuma lehmad ka ei taha.