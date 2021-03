Laustestimine tõi vaktsiiniskeptilises Kiviõli hooldekodus 72 koroonapositiivset

Teine doos jäigi seetõttu vaktsiini soovinutele esialgu süstimata. Aga neid polnud palju, ütleb hooldekodu omanikuks oleva Lüganuse valla juht Andrea Eiche.

Miks? Paljudel hoolealustel ei lubanud vaktsiini saada eestkostja. Keeldujaid oli ka hooldajate seas.

Hooldekoduga kokku puutunud inimene ütles Maalehele, et hiljem olid mitmed vanemaealised tunnistanud, et oleksid küll vaktsineerinud, kuid ei söandanud seda juhataja hoiaku tõttu öelda ja kahetsevad nüüd.

Hooldekodu juhataja Thea Filippov väljendab Maalehele, et kummaline on ajakirjandusel hooldekodu vastu üldse huvi tunda. Tema sõnul usub ajakirjanik kuulujutte, mis on täielik laim ja mida seda ei tohiks ajalehes kirjutada.