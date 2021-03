Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Tervishoiu valmisolekus teisele tasemele minek tähendab, et edaspidi on kiirabil õigus sõita välja vähendatud koosseisus ja lükata madalama prioriteediga väljakutsed üldse kõrvale. Perearstid saavad õiguse jätta ära sõeluuringud ja peatada muud teenused, mida on võimalik edasi lükata. Haiglad valmistuvad ajutiseks triaažiks, mille alusel peatada plaaniline ravi, et võtta vastu need, kes vajavad erakorralist abi.

Mis edasi saab?