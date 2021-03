Mustakirjude lehmade piimatoodang kasvab

Holsteini karjades on üle 500 lehma

Kõige arvukam holsteini populatsioon on endiselt Järvamaal (12 574 lehma), järgnevad Pärnumaa (9636) ja Lääne-Virumaa (9434).

50 parima holsteini karja hulgas on edukaid piimandusettevõtteid 13 maakonnast. Üle poole maakondades asuvatest EHFi lehmadest on 50 parima karja hulgas Saare (70%), Põlva (65,7%), Tartu ja Järva maakondades (52,9%). Karjade arvult on tipus Lääne-Viru ja Põlva veisekasvatajaid (8), Järvamaa (7) ja Tartumaa (6).