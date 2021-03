UP Varude piimaraha kriminaalasi lõpetati aegumise tõttu, 2miljoniline võlg endiselt õhus

Tartu Maakohus lõpetas veebruari lõpus ASi Tere jaoks piima varunud ettevõtte UP Varud kriminaalasja aegumise tõttu. Nüüd lõpetatud kohtupidamine UP Varude endiste juhtide Jaan Uibo ja Aivo Pärna ning Tere toonase suurosaniku Oliver Kruuda kriminaalasjas käsitles nende isikute süüd ja vastutust teise astme kuriteos – võimalikus põllumeeste piimaraha kõrvale kantimises ja UP Varudele tahtlikult maksejõuetuse tekkimises.

Piimatootjad, kellele UP Varud on võlgu üle kahe miljoni euro piimaraha, jäidki pika ninaga. Seda kahe miljoni eurost võlga on põllumehed oodanud juba viis aastat ja piimatootjate ühistud kavatsevad asja edasi kaevata.