Lii Sammler: ka toidutootjad töötavad eesliinil

Esimese koroonakriisi ajal jäid paljud farmitöötajad, nagu muudegi sektorite inimesed, haigeks, ja polnud kedagi, kes loomade eest hoolitseks. Terved said topeltkoormuse. Loomakasvatajad tulid katsumustest auga läbi ning Eestis saavutati ajaloo kõrgeim keskmine piimatoodang lehma kohta – ligi kümme ja pool tonni. Seda, et toidutootjad, hambad ristis ja unevõlg saatmas, oma vankrit veaksid, ei saa aga nõuda lõputult. Praegu on taas koroonakriis, mis on palju hullem kui eelmine. Ainus asi, millest abi loota võiks, on vaktsineerimine.