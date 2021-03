Tegelikult on varemgi olnud Ruhnu valla sissekirjutusega inimesed positiivse koroonatesti andnud, kuid möödunud ööpäeval tuvastatu näol on tegemist esimesega, kes ka saare peal kohal viibib.

Ruhnu vallavanem Andre Nõu rääkis Maalehele, et esimene positiivne test tõi kriisi ka ruhnulaste jaoks justkui palju lähemale. "Aga väga paanikat ei ole see tekitanud. Seda oli arvata, et varem või hiljem

jõuab see siia niikuinii," ütles Nõu. Haigestunu peamisteks sümtpomiteks on hetkel kerge köha ja nohu.

Vaktsineeritud pea kogu elanikkond