See, mis Nopri talus 30 aastaga ära tehtud, on tõeliselt muljetavaldav. Sest lihtsalt piima toota ja müüa on mitu korda kergem, kui seda ise ka töödelda ning turustada, nagu Nopris tehakse. Pole siis ime, et MES valis Nopri peremehe Tiit Niilo parimaks piimatootjaks.