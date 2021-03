Põhjarannikul on veelindude seas lindude gripp laialt levinud, juhtumeid on viies maakonnas

„Teavitusi hukkunud lindudest on tulnud peamiselt põhjarannikult ja Saaremaalt. Lindude grippi on tuvastatud veelindudel Harjumaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Läänemaal ja Hiiumaal,“ loetles Sammel.

„Lindude gripi tõttu on kehtestatud piirangud lindude väljaspidamisele ning nõuded bioohutusmeetmete rakendamiseks üle Eesti. Antud piirkondades, kus lindude grippi on tuvastatud, palume aga kodulinnupidajatel olla eriti ettevaatlikud oma kodulindude kaitsmisel ning vältida igasugust kokkupuudet mets- ja veelindudega," ütles Sammel.

Eriti oluline on pöörata tähelepanu bioohutusnõuetele ning sellele, et jalanõude, pesemata käte ja vahetamata riieteta ei sisenetaks linnupidamisruumidesse. Jätkuvalt tuleb kodulinde pidada siseruumides, et tõkestada lindude gripi levikut,.

Röövlinnud on samuti ohus

Tänaseks on tuvastatud kokku 20 lindude gripile positiivset veelindu. Andmetega on võimalik tutvuda siin . Andmeid uuendatakse reedeti.

Arvestades asjaoluga, et lindude ränne on kohe hoogustumas ning nakkuse levik võib veelgi suureneda, on ameti koostöö teiste riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste vahel väga oluline, eelkõige taudi leviku tõkestamiseks ja majanduslike kahjude ära hoidmiseks. Selleks, et arutada võimalikku koostööd on ametil plaanis kohtuda erinevate võimalike koostööpartneritega.