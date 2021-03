Eesti talu hakkas USA turu jaoks tegema peekonimaitselist juustu

USA turul jala ukse vahele saamisega hakati tegelema aasta aega tagasi, loe lähemalt SIIT. Aga siis tuli koroona ja Ameerika oli vahepeal täitsa „kinni”. Kui eelmisel aastal saadeti teisele poole Atlandi ookeani esimene partii kolme sorti Andre juustusid, siis uus ports läkitati alles kuu aega tagasi. „Oleme esialgsest graafikust aasta maas,” tunnistas Andre Farmi perenaine Erika Pääbus.

Proovipartii tagasiside oli väga hea. Sordi Musc puhul ei usutud, et tegu on nii noore, vaid kolmekuulise juustuga. „Kuna kõik on ära ostetud, siis ei olegi õnnestunud seda 12 kuud küpseda lasta,” märkis perenaine.

Imestama pani ka see, mis maitseid sealne esindaja Muscil leidis „Me ise pole küll märganud, et see oleks kartulipudru maitsega,” naeris Erika. „Ma pole ise Ameerikas käinud ja ei tea, mis maitsega kartulipuder neil seal on. Kuna ta rääkis sellest nii emotsionaalselt, siis mõtlesime, et sobiks ka peekonimaitseline juust.”