Animakorüfee Rein Raamatu filmid on äärmuseni puhastatud ja emotsionaalselt hoolega laetud

Loendisse võiksid kuuluda ka heliloojad Rein Rannap (muusika filmile “Lend”, 1973) ja Anti Marguste (muusika filmile “Põld”, 1978) ning Raamatu vormilt läbimurdelise filmi “Kütt” (1976) kunstnik Rein Tammik ja näitleja Mikk Mikiver, kelle unikaalset tüpaaži filmis kasutati.

Kandev sisu elust enesest

Mõiste “autorifilm” tuli käibele Euroopa filmi 1960ndate uue lainega. “Siis, kui kino näitas maailmale hambaid, nõudes, et teda võetaks iseseisva kunstiliigina, millel on oma keel ja areng,” kirjutas režissöör Rainer Sarnet 2010. aasta sügisel Kinolehes.

Selliste filmide autoriks saab olla režissöör vaid siis, kui tal on sajaprotsendiline otsustusõigus kõigi filmikomponentide üle. Otsustusõigus on küll tore, aga see tuleb täita ka kandva sisuga.

“Kõikides filmides, mis ma olen loonud, olen pika mõtiskluse tulemusena püüdnud saavutada täpse mõttemudeli. Need on lähtunud elust, eluprobleemidest, aga otsustamine, milliste vahenditega seda väljendada, on võtnud alati aega, sest mõte peab olema täpne, harmooniline, üldistav ning kujundlik ega tohi olla otsesõnu või fotograafilise kujutisena välja öeldud. See kõik nõuab ääretult kaua aega, maksimaalset pinget, võtab kogu energia, jõu ja oskused. Ja mitte üksi minult, vaid ka kaasloojatelt,” tõdes Raamat kolm kümnendit tagasi.