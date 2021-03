Riigikohus otsustas, et ajalugu ei pea tagasi pöörama. Kuid Hellenurme Veski mured pole veel läbi

“Meile pannakse süüks, et siin käib nn tsükliline tootmine. Tegelikult mingit tsüklilist tootmist, vee kogumist jms ei toimu. Olen seda kinnitanud kõigis selgitustes ja dokumentides, aga vastaspoole aruannetes, uuringutes ja dokumentides kirjutatakse selline käitlusviis ikka ja jälle suureks negatiivseks keskkonnamõjuks ning tuuakse põhiargumendina välja hüdrojaama töö kahjulikkuses. Paneme veski käima ainult kevadise ja sügisese suurvee ajal, ning sellegi ainus idee seisneb selles, et säilitada vesiveski funktsioon, ainsana Eestis muide,” rääkis Juske. “Keskkonnaameti rõhuasetus on ekslik, kui öeldakse, et vilja jahvatada tohib, see on kultuuripärand, aga kui hakkate elektrit tootma, siis see mõjub keskkonnale halvasti.”

Ka kultuuripärand on väärt

Muinsuskaitseameti peadirektori Siim Raie sõnul on muinsuskaitselisest vaatest oluline riigikohtu osundus, et kultuuripärandi säilitamine on argument paisutuse jätkamiseks. Samuti see, et nii elupaiga halvendamise kui ka liigi häirimise kindlakstegemisel on lähtealuseks elupaiga ja liigi seisund Natura ala moodustamise hetkel. “Kuna varasemalt on keskkonnaamet toonud põhiargumendina välja potentsiaali taastamise (nii Elva kui Jägala jõel, kus asub Linnamäe pais – toim), siis see ei saa enam olla mõjuv argument,” sõnas Raie.