INTERVJUU | Urmas E. Liiv uues ametis: toimunud on sellised muutused, mida televaataja tähele ei pane

Millega telekanali loovjuht tegeleb?

Otsib saadetesse põnevat ja meelelahutuslikku sisu, lepib kokku uute saadete valmimises, uurib ja vaatab uusi filme, mida näidata, suhtleb andekate Eesti inimestega, keda kaasa haarata.

Mainisite, et televisioon töötab mitu aastat ette... Mis siis tuleval sügisel kavas on?

Mis seal salata, enamik Eesti tuntumaid noori meelelahutustegelasi tuleb saatest “Eesti otsib superstaari”, mille uus hooaeg algabki sügisel. Kõige muu kohta ei saa praegu midagi öelda, need on ärisaladused.

Milline on televisiooni olukord ja tulevik veebiajastul? Kas noored vaatavad telerit?

No ma ei tea, eelmisel reedel oli meil üks vastuoluline sketš eetris ja just noored elavnesid seda nähes ning tundsid end puudutatuna. Jutt, et noored üldse telekat ei vaata, ei ole tõsi, sest selle hindamiseks on objektiivne kriteerium, reitingud. Me ju näeme, kes vaatavad telesaateid. Vaatajate seas on endiselt väga suur osa noortel. Seega, noored vaatavad küll.