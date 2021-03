HARULDASED HETKED | Erakordne valgusmäng Karja kirikus, mida näeb haruharva

Tänavu võis Karja kiriku õpetaja Veiko Vihuri aga koguduse sotsiaalmeedias teatada, et esmaspäeval kella 14 paiku andsid vanad tuttavad Püha Katariina, Püha Paulus, keisrinna Faustina, keiser Maxentius, kurat ja inglid Karja kiriku seinal jälle ilusa etenduse.

Grupi keskel seisab piibliraamatu ja palmioksaga Katariina, keda kroonivad taevased inglid. Põlvitavad keisrinna Faustina ja väepealik Porphyrius hoiavad kinni Katariina mantlist. Püha Katariina jalge all kägaras paganlik Rooma keiser Maxentius, kelle kukalt kratsib irvitav kurat. Vasakul on apostel Paulus mõõgaga ja paremal apostel Peetrus võtmega.

Püha Katariina või Aleksandria Katariina oli heast perest ilus ja tark neiu, kelle Rooma keiser tema kindlameelsete kristlike vaadete ja keeldumise pärast saada keisri lisanaiseks, surmata lasi. Legendi kohaselt kandsid inglid tema surnukeha Siinai mäele, kuhu Katariina mälestuseks rajati klooster, mis on säilinud ning tänapäeval turistidele suurt huvi pakub.

Keisrinna Faustina ja väepealik Porphyrius on grupis seetõttu, et astusid Katariina kaitseks välja ning seetõttu hukati. Keisrinna Faustina hoiab Karja kirikus Katariina kuuehõlmast kinni, et temaga koos taevasse pääseda.