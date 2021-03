Maskivastaste meeleavaldus Vabaduse platsil novembris. Kas täna, enam kui 700 koroonasse surnu taustal on mõni neist oma meelt muutnud? Kindel igatahes see, et politsei veel niipea maski mittekandmise eest trahv teha ei saa.

Foto: Priit Simson