Metsa müünud naisterahvas: kelmidest metsaostjad maskeerusid isegi minu naabriteks

Varem pole naine uue metsapõlve rajamisega kokku puutunud ning ütleb, et on üdini urbaniseerunud linnainimene, kellele mets on tõeliseks väljakutseks. „Püüan nüüd välja selgitada kõik istutamise ja uute taimede kasvamise asjaolud. Loodan väga, et sellest tuleb veelkord ilus esivanemate okasmets kõikide oma seente ja mustikate ning suurte sipelgapesadega. Loodan, et ka meie pere nooremad liikmed on seda kord nägemas. Samas siiski muretsen veidi ka. Näiteks selle pärast, et milline saab metsa aluspõhi välja nägema peale raiet? Kas mets taastub kenasti? Kas uus mets läheb ikka ilusti kasvama?“ toob Liise välja, kuid on kõige eelseisva üle ootus- ja lootusrikas, sest mets on tore ala, millega vabal ajal tegeleda. Lisaks pole metsa omamine tema sõnul siiski üdini raske, kui on oskus küsida nõu ja abi spetsialistidelt.