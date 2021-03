Koroonahaigeid päästev ravim võib juba olemas olla. Selle tõestamine võtab aega

Võimalik, et maailma lukus hoidva ja inimelusid hävitava Covid-19 vastu on ravim olemas ja on olnud juba rohkem kui pool sajandit. Selle ravimi nimi klofasimiin.

Äsja avaldatud uuring näitas, et see pidalitõve vastu kasutatav ravim on efektiivne mitme koroonaviiruse, sealhulgas SARS-CoV-2 raviks.

Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professori Andres Meritsa hinnangul näitavad uuringud tõepoolest, et klofasimiini kasutamisel Covid-19 ravis on head eeldused. “See on huvitav ja väga hea tasemega uuring,” tõdes Merits.

Uuringu autorid soovitavad hakata igaks juhuks juba koguma klofasimiini varu.

Maaleht uuris ka ravimiametilt, mida värske uuring maailma jaoks tähendab ja kas tõesti on lootust, et aasta aega otsitud ravim on lõpuks leitud.