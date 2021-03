Metsaomanik: kogu aeg peab oma tegevust põhjendama – küll naabritele, küll suvitajatele

Metsaomaniku ja osaühingu Sindlivabrik juht Karl-Hendrik Listeri sõnul teevad avalikud sõnavõtud metsamajandajate aadressil meele tusaseks.

“Metsamees peab kogu aeg oma tegevust põhjendama – küll naabritele, küll suvitajatele –, et ta ei ole pätt ega kaabakas, vaid et tema tegutsemisel on mõte,” nendib Lister. “Majandad ju teadmisega, et mets, mille istutad, mida hooldad ning harvendad, saab ühel päeval raieküpseks ning siis lõigatakse ja algab taas uus eluring. On erakordselt kummastav, et seda peab pidevalt selgitama. Aga kahjuks on teatud seltskond eluvõõraid või pahatahtlikke, kes külvavad sotsiaalmeedias paanikat ja arvavad, et mets peab olema aegade algusest samas arengufaasis.”