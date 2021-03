Rahvusvaheline maamõõtjate päev: 30 aastaga on Eestis kogunenud omajagu pärle

Maamõõtjate vahetul osalusel on tänaseks moodustatud üle 752 000 katastriüksuse ja seeläbi on paljudest eestimaalastest saanud maaomanikud. Maareformi 30 aasta jooksul on maamõõtmiseks kasutatav tehnilised vahendid täiustunud, aga töö sisu – mis lisaks maamõõtmisele hõlmab ka maaomaniku ja katastripidajaga suhtlemist, on paljuski jäänud samaks.

Näiteid 30 aasta jooksul maamõõdistamisega kogunenud pärlitest:

Omaniku allkirjad

Maamõõtja jaoks läbi aegade olnud on aeganõudvaim ja keerulisem toiming maa omanike allkirjade korjamine. Ka pole omanikud seda neile kergeks teinud.

Nii mõeldi 1990ndate alguses vahel ümber ja keelduti viimasel hetkel allkirjastamisest, vahel aga kadus mõni omanik nii ära, et ei leidnudki teda enam üles. Nii on katastripidajad toimikute vahelt leidnud näiteks lehti, kus maamõõtja on püüdlikult harjutanud omaniku allkirja. Seda, et maaomanik vahel allkirju anda ei tahtnud, näitab aga näiteks maamõõtja märkus kontroll-lehel „Ehmatasin vanaproua ära, aga allkirja sain kätte“.

Kontroll-lehe pärlid

Kontroll-leht oli Messengeri eelkäija, kus katastripidaja ja maamõõtja said omavahel segamatult tšättida. Iseenesest on muidugi tegu haldusotsusega, kus riigiamet on andnud omapoolse hinnangu maamõõtja esitatud dokumentide õigsusele.

Katastripidaja on ikka ajaga kaasas käinud ja seega ei ole imekspandav, et kontroll-lehel oli ohtralt kasutatud lühendit OK. Kohaliku omavalitsuse arhiivist ilmus lauskontrolli ajal välja mitu kontroll-lehte, kus katastripidaja oli lühendile siiski teise tähenduse andnud – oma käkk.

Kord küsinud Saaremaal katastripidaja maamõõtjalt, et miks ortofotol selgelt näha olevat teed pole plaanil kujutatud. „See tee ei vii kuhugi,“ vastanud maamõõtja filosoofiliselt.

Katastripidaja saatis toimiku tagasi, kuna plaanilt puudus kitsenduste kaardil kajastuv elektriliin. Palusime täpsustada, kas maastikul seda enam ei ole. Toimik tuli tagasi vastusega „Elektriliin paigaldatud“.