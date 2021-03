Maire Aunaste käis postiljonil töövarjuks: läbi lume ja pori, kuus päeva nädalas

Postiljon Kadri Anier näitab Rõuge valla kõige ilusamat postkasti, mis kuulub Lilleoru talule. Postkasti kohale, laiale lauale maalitud kunstiteosel on näha auto ja autot ründav koer. Tuleb välja, et see polegi lihtsalt kunstiline liialdus, vaid et talus tõesti elab koer, kes ründab autode rehve.

Anni Õnneleid