Loomapidajad peavad hakkama loodushoiu nimel kopleid betoneerima

Veeseaduses on kehtestatud uued nõuded neile loomapidajatele, kes peavad ka talvel oma loomi väljas. Nimelt peavad lihaveiste ja lammaste talvised söögi- ning joogikohad olema peagi betooni valatud. Nii et varsti pole ime, kui keset rohumaad võib näha betoonist platse – kõik selleks, et loomad ei reostaks põhjavett. Põllumehed on aga seda meelt, et kui neilt nõutakse loodushoiu nimel uusi ehitisi, siis olgu ka riigi tugi suurem. Sellised investeeringud peaksid olema palju kõrgema toetusmääraga, kui seni on pakutud.