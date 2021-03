Tarneraskused, tsehhide sulgemised, koroonakolded: toidutööstus kannatab, aga vaktsiini pole neile suunatud

Kui küsida Pagaripoiste juhi Meelis Pärna käest, kas ajad on keerulised, tuleb vastuseks: "Ei ole keerulised. Ülikeerulised on." Kui olukord nõndaviisi kaua jätkub, siis pikalt vastu ei pea.

"Ootame vaktsiine pikisilmi," rääkis Rakvere lihatööstust ja Talleggi koondava HKScani juht Anne Mere. Praegu ei tea toidutootjad sedagi, millal kaitsepookimise järg üldse nendeni jõuab.

Olukord toidutööstuses on Mere sõnul raske juba aasta algusest. Tabasalus ja Rakveres asuvates lihatööstustes töötavad inimesed igapäevaselt õlg õla kõrval. Mõistagi on tööandjad loonud täiendavaid reegleid, mis aitavad nakatumist vähendada, kuid see ei välista siiski viiruslevikut täielikult.

Kontaktide vähendamiseks on tehtud ettevõtete sõnul kõik, mis võimalik, kuid toidutööstuses pole võimalik kontakte täiesti ära jätta. "Lõpuni me seda teha ei saa. Selliseid juhtumeid, kus töötaja haigestub ja viirus hakkab levima.. neid on olnud küll ja veel. Mõned momendid on olnud päris kriitilised," rääkis Mere Maalehele.