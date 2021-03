Koolipsühholoog: need, kes kardavad, et koroonaga kasvab üles lollide põlvkond, pole kvaliteetse distantsõppega kokku puutunud

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!



Küüniline vanasõna ütleb: ega kool lolli ei riku. Seega ei peaks vahet olema, kas õpetada koolis kontaktselt või kodus distantsilt, tulemust nagunii pole. On pedagooge, kes leiavad, et distantsõppega saab selgeks vaid mõnikümmend protsenti õpetatavast.

Üldistuste tegemiseks uuringuid veel pole. Aga sügisesed tasemetööd polnud senistest halvemad, kuigi lapsed olid kevadel kolm kuud distantsõppel.

Ma pole nõus, et distantsõppes pole võimalik õppida. On uuringuid, mis näitavad, et kolmandikule lastest sobib distantsõpe kontaktõppest paremini. Kolmandikule on distantsõpe raskem, kolmandikul vahet pole. Seega on toetuse vajajaid. Aga mõelda tuleb ka kolmandikule, kellele distantsilt õppimine sobib paremini. Nende areng on võib-olla kontaktõppes pidurdatud.

Mida koroonast õppida?

Koroonaga saabus hariduse digirevolutsioon, mis annab võimaluse kooli laiemalt vaadata. Kooli ei pea kõik tulema hommikul kell 8, õppima ühtmoodi. Peab olema võimalus individuaalseks õpiteeks, olenemata õpilase ja õpetaja asukohast. Ootan ammu, et kogu õppekava oleks videotundidena kättesaadav.