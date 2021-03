Põllumehed: vaktsineerige meie laudatöötajaid, aga mitte ukrainlasi!

„Ukrainlasi me ei vaktsineeri, ehkki meil on laudas ka Ukraina töötajaid, nimekirja paneme ikka Eesti inimesi,“ rääkis Teet Kallakmaa. Tal on Järvamaal tegutsevas Metstaguse Agro OÜ lautades umbes 600 lüpsilehma ja kolmkümmend töötajat, neist 25 on eestlased. Vaktsineerimise nimekirja pani ta neist 15 töötajat.



„Ukrainlasi me niikuinii vaktsineerima ei hakka, mul sõidavad nad juba kuu aja pärast minema ja nad ei käi ka kuskil, ainult ühiselamust lauta ja tagasi,“ selgitas Kallakmaa, et võõrtööjõud ei ole nii sotsialiseerunud, nagu omad inimesed, kes liiguvad hoopis rohkem ringi ja võivad kergemini Covid-19 viirusega nakatuda.

Andmeid koguti mitu nädalat

Juba veebruari lõpus hakati põllumeestelt ja toidutootjatelt andmeid küsima, et keda võiks vaktsineerida.