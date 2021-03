Koroona tulipunkt Anija vald – kui endal ei ole, siis mõnel lähedasel ikka. Arstide telefon heliseb lakkamatult

“Perearstid on väga ülekoormatud. Ma ei julge neile isegi helistada, et uurida, kuidas läheb,” tunnistab Anija vallavanem Riivo Noor. Tema sõnul hakkas viirus jõudsalt levima veebruari teises pooles: “Märtsi teine nädal oli tipp, praegu on toimunud väike langus, aga nakatunuid lisandub siiski iga päev.”

Perearsti sõnul on üksikud patsiendid praegu ka haiglas: “Massiliselt raskeid juhtumeid õnneks pole. Rohkem on kergelt põdejad. Huvitav on aga see, et võrreldes sügisega on neid, kes pikalt põevad – nii umbes kolm nädalat – ja on hiljem pikka aega jõuetud, palju rohkem.”

“Mina olen täna lõunaks teinud viis saatekirja testimiseks, teised arstid ilmselt sama palju. Õed tõenäoliselt rohkemgi. Me oleme kogu aeg telefonitoru otsas. Nakatunud ei saa ju kohale tulla, vaid vajavad telefonitsi nõustamist ja juhendamist. Kõik juhtumid on individuaalsed: millised on sümptomid, millist ravi on vaja, millal tuleks test teha, mitu päeva keegi veel isolatsioonis peab viibima. Iga inimese puhul on arutamist üksjagu. Peale selle tuleb vahepeal helistada ja uurida, kuidas haigus kulgeb,” räägib Post.

Kehra tervisekeskuses on tööl kolm perearsti ja neli pereõde, lisaks on üks asendusarst Aegviidus.

Anija vald on praegu Eesti kõige kõrgema nakatumisnäiduga omavalitsus. Viimase kahe nädala jooksul on positiivse testitulemuse saanud iga 25. elanik.

Anija valla elanik Oksana Gorodievits põdes koroona läbi oma 11-liikmelise perega. “Meil on üheksa last. Ilmselt keegi tõi viiruse koolist. Viis last oli mitu päeva 37–38kraadise palavikuga, kõige pisemal oli lihtsalt natuke kehva olla, üks laps oli ühe päeva väikeses palavikus ja kaks jäid viirusest puutumata. Meil kadus abikaasaga aga maitse- ja lõhnataju,” meenutab ta.

Küttimi sõnul on tema tutvusringkonnas hetkel väga palju haigestunuid. “Suur osa neist arvab, et said nakkuse töölt, mõned sarnaselt meie perega koolist.” Viiruse läbipõdemisest hoolimata on perekond naise sõnul endiselt väga ettevaatlik. “Kanname poes maski, püsime kodus. Rohkem seda haigust ei taha,” rõhutab ta.

Kehra keskväljakul inimesi küsitledes selgub, et kõik on põdenud kas haigust ise või nimetavad kohe pereliikme või sõbra, kes on positiivse testitulemuse saanud.

Anija valla elanikud on vallavanema hinnangul hakanud olukorra tõsidust õnneks mõistma. “Inimesed on jäänud paiksemaks, ringiliikumist on märksa vähem kui varem. Maskikandmine on nii ja naa – viimastel nädalatel kantakse maske rohkem. Aga muidugi on ka neid, kes endiselt haigust millekski tõsiseks ei pea,” nendib Noor.

“Lasteaedades on meil kahjuks mitu kollet. Üks lasteaed on täiesti kinni, kahes on koju eneseisolatsiooni saadetud mitu rühma. Ainult üks lasteaed on veel täiesti lahti,” räägib Noor.

“Päris hull kogemus oli, rohkem seda läbi teha kindlasti ei taha,” väristab ta õlgu.

Vaktsiini antakse näpuotsaga





Perearst Maire Post räägib, et vaktsiini on saanud kõik soovi avaldanud pedagoogid, lasteaednikud ja ka teatud osa riskirühmadest. “Vaktsiiniga priisata pole. Ainult nii palju saame, kui haigekassa ja terviseamet dikteerib. Meile saadetakse tabelid, kus on kirjas, kes ja kui mitu doosi tellida saab. Praegu on iga perearst saanud umbes 30 annust. Ühel perearstil on aga kuskil 1500 patsienti ehk seda vaktsiini on väga vähe. Näpuotsaga antakse, midagi kapis ei seisa, kõik teeme kohe ära.”

Posti sõnul on inimesed väga vastutustundlikud ja kes on kirjas, tuleb üldjuhul ka kohale. “Hulk on muidugi selliseid, kellele sai jaanuaris pakutud, kuid on nüüd haiguse läbi põdenud.”

Ükski doos perearsti sõnul seni raisku läinud pole. “Reedel pool kuus õhtul oli mul üks doos üle, inimene jättis tulemata. Mul oli pool tundi aega, et uus inimene leida. Aga leidsin, mul on korralikud varunimekirjad.”

Neil, kes koroonaviiruses kahtlevad või nädalavahetusel piirangute vastu protesteerisid, soovitab Post mõelda enda asemel teistele inimestele. “Kui oma tervis ei huvita, siis mõelgu oma lähedastele, eriti vanematele, kes võivad haigestudes surra. Mõelgu ka meie, perearstide peale.”

Perearsti sõnul nad iga päev siiski 12tunniseid vahetusi ei tee ja päris nõrkemise äärel veel keegi pole, kuid palju puudu ka pole. “Kogu olukord on väga väsitav. Kui see kõik veel väga pikalt kestab, siis kurnab ikka väga ära. Sa lihtsalt ei jaksa enam kõike teha, hakkad kohati ülejala laskma. Seda ei saa ju aga lubada.”

