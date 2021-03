Doktorant Martin Tishler: noortele puudele on ruumi vaja

Loe rohkem, vaata videosid ja infograafikat artiklist SUUR LUGU | Lageraie kodumetsas ei meeldi? Teadlased pakuvad lahenduse

“Aegjärkse raie kõige selgem lisakulu on kahekordne tehnika edasi-tagasi liigutamine,” ütleb RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas. Ka harvesterijuhile makstakse peenema töö eest lisatasu. “Aga lisaks tekib metsas kuue-seitsmeaastane periood, kus uue metsa kasv peatub või venib. See on puidu mõttes kaotus. Lähtudes RMK praegustest otsekuludest võivad olla alternatiivse metsamajandamise kulud ligi kaks korda suuremad kui kulud lageraiepõhise majandamisega.”

Kas tuleb odavam, kui mets ise ilma majandamata kasvab? Hardi Tullus nendib, et sageli näitena esitatavas Kesk-Euroopa püsimetsanduses investeeritakse väga palju metsa uuendamisse. “Ka istutatakse juurde ja käiakse tõrjumas neid puuliike, mida ei taheta saada,” selgitab ta. “Pannakse ka metsloomade vastu kaitsed ümber parimate puukeste, mida tahetakse välja kasvatada.”

Ta lisab, et kui puidu rahaline väärtus on väga selge, siis kuigi ökosüsteemi väärtused on üliolulised, on nende hinnad küllalti vaieldavad.

Martin Tishler lisab, et metsade rahalist väärtust hinnates peab finantsauditit biomassile mingi numbri külge panema. “Metsa investeerimine tähendab, et sa vaatad tulevikku ja hindad, kui palju pinnaühik toodab. Kui sa teed lageraiet, siis 75 aastaga suudad kasvatada metsas biomassi kõige kiiremini.” On spekuleeritud, nagu võiks valik- või turberaiega tootlus isegi suurem olla. “Meie oludes on konkurentsitingimused puudel nii rängad, et pigem ei, aga eks sellele annabki vastuse teadustöö.”