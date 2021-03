Metsanduse uue arengukava panevad kokku teadlased

„Meil on teadlaste töö tulemusel suurepärane võimalus nn metsasõda lõpetada ning saada kokku kaalutletud ja teaduspõhine arengudokument. Seepärast on juhtkogul ka selline koosseis – erinevate ülikoolide tippteadlased ning neid toetamas riigi strateegilise planeerimise vaade riigikantseleist ning valdkondliku arengukava koordineerija ehk keskkonnaministeeriumi esindatus,“ ütles Tõnis Mölder.

Minister lisas, et juhtkokku nimetatud teadlaste valikul konsulteeriti Teaduste Akadeemia ja ülikoolide juhtidega.

Uue juhtkogu valikul lähtuti printsiibist, et selles on esindatud erinevate ülikoolide ja metsandusega seotud valdkondade teadlased, mis tagab laialdasetele teadmistele, põhjalikule analüüsile ja tasakaalus lähenemisele põhineva lõpptulemuse. „Uue juhtkogu liikmed vastavad kõikidele nendele ootustele ning on teadusmaailmas tunnustatud teadlased,“ kinnitas Mölder.