Koroonaviirus jõudis ka Abruka saareni. Saarevaht: meil on kõik kontrolli all

Saarevaht Rein Lemberi sõnul on tegu noorte inimestega, kes viibivad saarel ja on teistest eraldatud. "Kõik on isolatsioonis, istuvad kodus ja ringi ei käi. Tublid inimesed," ütles Lember Saarte Häälele. "Meil on kõik kontrolli all."