INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vaata, kuidas noor mets pärast erinevaid raieid kasvab!

Seisame eraldise kõrval, mida harvendati kuus aastat tagasi 60% täiuseni ehk raiuti välja ligi pooled puud. See oli ühe turberaie liigi, aegjärkse raie, esimene järk ja antud metsatükk on osa eelmainitud uurimisprojektist. Tekkinud tühimikesse on hakanud kasvama noored puukesed, nii umbes põlve- kuni vöökõrgused.

“Näed, neil mändidel on ainult viimase aasta okkad küljes. Tähendab, et neil siin väga hea olla ei ole,” selgitab Tishler. “Nad saavad siin teiste puude all vähem toitaineid ja on ka haigustele vastuvõtlikumad – neil on kõik need aastad olnud kasvutingimused kehvad. Oleks siin olnud lageraie või näiteks ka veerraie, oleks nad selle aja peale juba üle kahe meetri kõrged.”