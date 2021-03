ÜLESKUTSE: Pane kirja oma küla lugu ja süüta jürituli!

Wittensteini rahvas rõhutab jüriöö tähistamist õhutades, et Eestimaa ajalugu tutvustava keskusena on nad Paides võtnud südameasjaks maarahva traditsioonide tutvustamise ja väärtustamise.

Karjalaskest ülestõusuni

"Jüripäev on oluline tähtpäev just maarahvale, teab ju vanem põlvkond hästi, et tegu on kevadiste põllutööde algusajaga," sõnab ajakeskuse Wittenstein turundusjuht Eliis Õunapuu.