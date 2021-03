Mis ühendab kahte kaugel Filipiinidel elavat noort Eesti meresõitjat ja pensionäri, kel hakkas igav?

AS Timber juhatuse liige Jaakko Kuusk tõdeb, et sellist muutust on hea meel näha ja seda on oodatud kaua. „Muutus on toimumas õiges suunas, sest inimesed on hakanud nägema, et kui suurettevõtetel ja fondidel tasub metsa osta, hoida, hooldada ja raiuda, siis tasub seda teha ka igal eraisikul, kuna investeering metsamaasse on madala riskiga rahapaigutus.“ Kuusk lisab sedagi, et finantsvabaduse saavutamine ei pea käima vaid läbi üürikorterite ja keerukate finantsinstrumentide. „Palju mõnusam on investeerida millessegi, mille "sisse" saab minna, mida on võimalik käega katsuda ja mille abil on võimalik kasvõi stressi maandada.“