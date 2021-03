Eesti teadlased on suutnud tervislikuks muuta nii šokolaadi kui ka krõpsud

“Tahtsime teha tervislikku maiustust ja šokolaad tundus selleks kõige parem variant,” rääkis Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlastega koostööd tegeva teadus- ja arendusasutuse BioCC OÜ vanemteadur Kersti Ehrlich-Peets.

Tumedas šokolaadis on palju kasulikke antioksüdante, laktobatsill Inducia on aga südame-veresoonkonda kaitsvate ja halba kolesterooli langetavate omadustega. Need Inducia omadused on tehtud kindlaks kliiniliste katsetega 500 inimese peal siinsamas Eestis. Lisaks toetab tume šokolaad Inducia bakteri toimeid südame-veresoonkonnale.

Nii otsustatigi kaks head asja kokku panna. Lisaks täiendati tulemust D-vitamiiniga, kuna siinsel laiuskraadil kipub inimestel seda nn päikesevitamiini väheks jääma. Mitu nädalat katsetati ja mekiti erinevaid kombinatsioone, et leida maitsvaim. Aprillis jõuab tervislik šokolaad müüki Selveri ketis.

Põnevaid ja tervislikke uudistooteid on teisigi.