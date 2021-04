Head isu! Beebid on vitamiinidest pungil

Heal lapsel on ikka palju nimesid, nii kutsutakse tõusmeid veel pisiroheks, mikroürtideks, pisipealseteks, roheliseks, väikesteks taimedeks jne. Inglise keeles on nende nimetuseks microgreens. Vältida võiks väljendeid “idu”, “idand”, “võrse”.

Tõusmed on tänuväärsed seetõttu, et pisikestes taimedes on täiskasvanutest mitmeid kordi enam vitamiine ja mineraalaineid. Lisaks suurele toiteväärtusele kasvavad tõusmed vaid 7–14 päeva ning nende tootmiseks ei ole vaja tuhandeid hektareid põllumaad, tohutult taimekaitsevahendeid ja väetisi, mitmeid kuid kasvamisaega ja sadu tunde inimtööjõudu.

Olulisim on asjaolu, et pisirohe võib kasvatada tubaselt suisa aasta ringi!

Teaduslikult tõestatud

Nooblid restoranid Põhja-Californias avastasid ja väärtustasid värviliste taimebeebide esteetikat juba 1990. aastate algul. See trend kandus ka ida poole ning sajandivahetusel üle kogu USA. Tänapäevalgi on ameeriklased kõige arvukamad tõusmete propageerijad.

Ilu hinnatakse endiselt kõrgelt, kuid ka kasulikkust väärtustatakse üha enam. Teadlased on korduvalt tõestanud väikeste taimede eeliseid täiskasvanute ees. Esimene teadusartikkel pisirohes leiduvate vitamiinide ja karotenoidide koguste kohta ilmus Xiao, Lesteri, Luo ja Wangi sulest aastal 2012. Pärast seda on teadust korralikult tehtud ning artikleid on ilmunud nii pisikeste taimede koostise, eeliste, kasvatamise kui ka säilitamise kohta.

Põnevad uuringud tõestavad, et mullas kasvanud taimedes on veidi enam toitaineid kui hüdropoonika kultuuridel. Samuti toonitatakse, et paar suurt peotäit erinevaid väikesi taimi tagab tugeva immuunsuse ja korras tervise, sest taimedes on rohkelt klorofülli, antioksüdante, foolhapet, karotenoide, mikro- ja makroelemente.

Pisirohe eelis idandite ees on tõsiasi, et tõuse lõigatakse seemnest lahti ning sellega väheneb salmonelloosi ja listeeriaga nakatumise oht.

Kasvata kodus vitamiine!