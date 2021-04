Lätis suurendas aedvilja käibemaksu langetamine tarbimist. Miks Eesti sellele vastu võitleb?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

„Madalama käibemaksu idee on ühest küljest kodumaist kaitsta ja teisest küljest võimaldada inimestel põhitoit odavamalt kätte saada. See suurendaks köögivilja tarbimist,” arvas Võrumaal asuva Jaagumäe talu noorperemees Tarmo Timmi.

Kuna peale Eesti pole köögiviljal madalamat käibemaksumäära vaid Leedus, Bulgaarias ja Taanis, aitaks maksulangetus meie kasvatajatel konkureerida ELi ühisel turul. Tõuseks ka põllumeeste konkurentsivõime.

„See oleks sama, kui müüme Tartu turul kõrvuti lettidel Läti kasvatajaga ja temal on madalam käibemaks. Selge see, et tema on võidumees, kuna ta saab natuke madalamat hinda hoida ja kliendid lähevad sinna,” tõi Timmi näite. Ta on pannud tähele, et viimastel aastatel ongi Läti odavam köögivili tulnud Eesti turule konkureerima.