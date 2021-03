Setomaa vallavanema Raul Kudre sõnul kulus lõppenud talvel lumetõrjele plaanitust oluliselt rohkem raha. Ent asjal on ka hea külg.

“Sellist talve, nagu aasta varem oli, et peame vedama kruusa peale talve keskel, et teed põhjatuks ei muutuks, seda jällegi polnud, teed olid lahtiaetuna sügavalt läbi külmunud ning see hoidiski neid,” rääkis ta.

Sellegipoolest leidub Eestis endiselt ka teid, mille kasutajad on püsti hädas.