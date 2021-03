Kolm kuud vaktsineerimist: üle veerand miljoni vaktsiinisüsti ja 41 tõsist kõrvaltoimet

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laiuse sõnul on selliseid kõrvaltoimeid, mida võib lugeda tõsiseks, olnud 41 juhul.

Allergilisi reaktsioone on esinenud kokku 12 korral. Näiteks märtsi teisel nädalal tekkis 33aastasel naisel kuuendal päeval pärast AstraZeneca vaktsiinidoosi nõgeslööve ja jäsemete-, näo-, kõriturse. Naine sai erakorralist ravi ning paranes täielikult. Eelmisel nädalal tekkis ühel inimesel Comirnaty vaktsiiniga allergiline reaktsioon mitu tundi pärast vaktsineerimist. Ka see patsient vajas haiglaravi, kuid on ravimiameti teada paranemas.

Ravimiametile oli eilse seisuga teatatud ka kaheksast surmajuhtumist.