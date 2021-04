Jüriöö Märgutuled 2021 – Vaba Uhtna rahvas tantsib raketi kõrval

Kultuur elab Uhtnas

Uhtna tugevuseks on kindlasti aktiivne kogukond, kus erinevad sihtgrupid üritustel kaasa löövad. Nii võib välja tuua, et „kultuur elab Uhtnas“- st meil on naiskoor, naisrahvatantsurühm, mandoliiniorkester.

Uus Uhtna

Kindlasti on Uhtna rahvas väga sportlik rahvas. Igapäevaseid kõndijaid/jooksjaid on meil ikka väga mitu, lisaks osalevad uhtnakad ka suurematel spordiüritustel, nii jooksumaratonidel kui ka rattamaratonidel jne.

Sportida on võimalik ka jõusaalis, mis on uuendatud kohaliku MTÜ Uus Uhtna initsiatiivil. Peredel ja sõpruskondadel on võimalus mõisapargis aastaringselt mängida kettagolfi. Laste ja noorte jaoks on võimalus rulapargis trikitada. Kooli juures asuvad korralikud palliplatsid, välitrenažöörid. Talvel on olemas suusarada, mida kohalikud inimesed aktiivselt kasutavad.