Jüriöö Märgutuled 2021 – Seltsing pani 780 aastase Purila hingama

Küla läbib Keila jõgi ning küla keskmes asub Purila mõisakompleks koos pargiga, tänu millele on nukker- romantilised kaunid vaated osa meie külast.

Külaplats koondab kokku

Läbi Purila MTÜ asjatavad kõik tegusad ja suurepärased külaelanikud tänaseni aktiivselt, et meie küla sädemed ei kustuks ning küla areneks, elaks ja hingaks jõudsalt.

Meie külaelanikud on need, kes teevad Purilast ainulaadse küla. Meie iga-aastasteks üritusteks on lumepäev, talgud, jaaniõhtu, halloviiner, pinkscup, helkurkõnd. Võtame osa ka maailmakoristuspäevast ja lisaks toimuvad erinevad üritused aastaringselt.